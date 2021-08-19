До прихода в парламент я три с половиной года работал депутатом в Киевском городском совете и достаточно хорошо разглядел, что и как происходит в Киеве. Главное потрясение было от осознания самой модели управления столицей Украины.

Вряд ли даже сейчас большинство горожан четко это понимают, но с осени 2010 года, вскоре после прихода к власти банды Януковича, в столице было установлено прямое президентское управление.

Помня оранжевый Майдан, Янукович решил взять столицу за горло и держать ее под своим прямым контролем. Не только глава КГГА, но и главы районов столицы, которые реально управляют городом, назначаются единолично президентом! Изменения в закон о столице тогда приняла коалиция регионалов, коммунистов, блока Литвина и тушек. С тех пор ничего не изменилось.

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Ни один город, ни одна община Украины не испытывает такой дискриминации. Мы восьмой год всесторонне развиваем децентрализацию в Украине, даем максимальные права и деньги общинам, которые выбирают себе власть. Но это все только не в Киеве, где сейчас живет чуть ли не 10% населения всей Украины. В Киеве самоуправления почти нет. У нас в столице действует диктатура президента, что маскируется под демократию во времена, когда мэр и Банковая – союзники. Когда они конфликтуют – в ход идет диктат.

Проблема известна давно. Но все попытки изменить в столице "модель Януковича" не оправдались. Напомню, что я с коллегами из "Голоса" еще в сентябре 2019 года подавал альтернативный законопроект #2143-2, чтобы устранить это недоразумение. Прошло почти два года, но "модель Януковича" остается очень привлекательной для Банковой, независимо от фамилии ее руководителя. И вот сейчас мы снова будем свидетелями очередного произвола.

Для меня оно заключается не в том, что гражданин Виталий Кличко может потерять одну из своих публичных должностей. Здесь не вопрос его фамилии. Для меня эта история исключительно о местном самоуправлении, праве киевлян и народовластии, которое так любят вспоминать лидеры зеленой власти. То, что планирует Зеленский – это возвращение во времена Януковича.

У меня лично есть большой перечень претензий к хозяйственной и градостроительной деятельности Виталия Кличко на посту мэра Киева за все годы его пребывания в должности. Я родился, вырос и всю жизнь живу в этом городе, и меня бесит большое количество "подвигов" городской власти, начиная с 2014-го. Но при любых обстоятельствах все эти претензии, которые, очевидно, есть не только у меня, не могут быть основанием для того, чтобы в 2021-м мы возвращались к практике прямого президентского управления в столице Украины.

Киевляне имеют право избирать себе власть, требовать от нее эффективности и контролировать ее. Никто не может их лишить этого права. Именно мэр Киева и Киевский городской совет должны отвечать за состояние дел в столице и больше никто. Все хозяйственные и финансовые вопросы управления хозяйством и ресурсами города Киева должны решаться исключительно способом, определенным законом.

Все кто совершали коррупционные или должностные преступления в столице должны нести ответственность и наказание. Для этого существует разветвленная система правоохранительных и антикоррупционных органов, у которых есть куча ресурсов и полномочий. Они все должны делать свою работу. Но хозяйственные вопросы управления столицей при любых обстоятельствах не могут быть основанием для установления диктатуры Банковой по отношению к обществу Киева. Это просто неприемлемо. К сожалению, годы идут, а диктаторские законы и управленческие практики Януковича оказались значительно более устойчивыми, чем его власть и всей Партии регионов.

Отдельного привкуса придает тот аспект, что в действующем Киевсовете фракция "Слуг народа" состоит аж из 12 человек из 120, что делает невозможным с их стороны какое-либо влияние на решение совета, которое может существенно консолидироваться в случае реализации "схемы Януковича". Я искренне не завидую тому парашютисту, которого Банковая планирует десантировать в Киев. Боюсь, его на законных основаниях даже не пустят в здание на Крещатике, 36. Но дело не в парашютисте.

Повторю в завершение: я совсем не защищаю Кличко, я отстаиваю фундаментальные правила, по которым у нас есть шанс стать цивилизованным обществом умных и богатых, а не скатываться каждый раз в дикое поле эмоциональных желаний единоличного лидера.

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