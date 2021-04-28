Владимир Кравец: Киевсовет не должен помогать застройщикам избегать строительства социальных объектов

Депутаты Киевсовета поддержали решение о внесении изменений в договор аренды земельного участка между городом и застройщиком ООО "ДЕПАТ", чем позволила девелоперу избежать строительства обещанного жителям подземного паркинга, оставив для строительства других объектов социальной инфраструктуры.

Как заявил депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Владимир Кравец, застройщик ЖК The Lakes не выполнил требований по строительству основных объектов инфраструктуры.

В частности, нет подземного паркинга, в результате чего на территории ЖК уже возник автомобильный коллапс – подъезд пожарных, скорой и аварийных машин невозможен. По его словам, Киевсовет не должна вносить изменения в договор аренды и фактически помогать девелоперу избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

"Жители заселенных домов ЖК The Lakes указывают, что застройщиком до сих пор не выполнены требования по строительству основных объектов инфраструктуры, а именно на форуме подземного паркинга, в результате чего на территории ЖК уже возник автомобильный коллапс – подъезд пожарных, скорой и аварийных машин невозможен. Таким образом, идя на уступки застройщику и оставляя в аренде только незастроенные земельные участки, мы снимаем ответственность с застройщика на дальнейшее строительство объектов социальной инфраструктуры", – поделился Кравец.

Несмотря на позицию заместителя председателя Комиссии, депутаты поддержали решение о внесении изменения в договор аренды застроенных участков (13 "за", 1 "против", 2 "удержались"), чем освободили ООО "ДЕПАТ" от выполнения обязательств по строительству паркинга. Теперь вместо подземной парковки девелопер планирует начать строительство нового торгового центра с возможным обеспечением парковочных мест.