В Киеве вернули райсоветы: назначена дата выборов

73 депутата Киевского городского совета проголосовали за проект решения по восстановлению десяти районных советов в столице. Речь идет о Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Об этом сообщили корреспонденты Big Kyiv из сессионного зала. 30 октября 2022 года пройдут выборы депутатов в райсоветы.

"Решением сегодняшней сессии на Киевскую городскую государственную администрацию возложена обязанность организовать выборы в районные советы, а также составить и вынести на рассмотрение столичных депутатов план мероприятий по передаче в ведение районных советов имущества подведомственных районам предприятий, учреждений и организаций", – указано в сообщении.

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По словам самого мэра Виталия Кличко, возвращение райсоветов, ликвидированных при правлении экс-президента Виктора Януковича, – это "европейский путь развития столицы в противовес попыткам затормозить децентрализацию".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета к вступлению в бригаду территориальной обороны с учетом реальной военной угрозы со стороны России.