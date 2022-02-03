Кличко призвал депутатов Киевсовета вступать в бригаду территориальной обороны

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов городского совета столицы вступать в бригаду территориальной обороны. Он предложил им примером продемонстрировать готовность киевлян защищать свой город и свою страну.

Об этом Кличко сказал в начале заседания Киевсовета.

Киев продолжает активную работу по созданию системы территориальной обороны столицы. Мы работаем во взаимодействии с Командованием Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и другими подразделениями сил обороны и безопасности. Поскольку только при условии координации усилий и сотрудничества на всех уровнях государственная система гражданской защиты будет работать надежно и эффективно”, – сказал Кличко.

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Он напомнил, что в прошлом году в городе был создан Департамент муниципальной безопасности и развернута работа по созданию реально действующей территориальной обороны Киева.

“Сегодня все структурные подразделения и службы города должны максимально способствовать выполнению мер по укреплению бригады территориальной обороны Киева. Мы должны быть готовы к разным сценариям событий, связанных с возможной дальнейшей агрессией России. Поэтому – и обеспечение жизнедеятельности города в чрезвычайных ситуациях и создание системы самообороны – вопрос, которым уделяем особое внимание. Вчера, например, я посетил первый центр рекрутинга резервистов, который создал город. Еще один такой центр откроем на левом берегу – на улице Ревуцкого. Помещение для него уже было найдено. Вчера я проверил, как проходит консультационная работа с добровольцами. А мой брат Владимир подал заявление и документы на вступление в бригаду территориальной обороны Киева, – сказал мэр. – И я хочу обратиться к присутствующим депутатам. Присоединяйтесь и вы! Вступайте в бригаду территориальной обороны. Покажите своим примером готовность киевлян защищать свой город и свою страну!” – подчеркнул Виталий Кличко.