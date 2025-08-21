Кличко встретился с председателем комитета по вопросам обороны Бундестага Томасом Рёвекампом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с председателем комитета по вопросам обороны Бундестага Германии Томасом Рёвекампом. Они обсудили, какими должны быть гарантии безопасности для нашего государства по результатам недавних переговоров в Вашингтоне.

Об этом столичный глава сообщил в своих соцсетях.

Виталий Кличко отметил критическую важность усиления военной поддержки со стороны Германии и международных партнеров.

"Потому что от этого зависит и безопасность Европы. Поэтому партнеры должны действовать более решительно, оперативно и эффективно", – подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко поблагодарил Германию за постоянную поддержку и помощь в борьбе против российской агрессии.

В свою очередь Томас Рёвекамп подчеркнул, что Германия готова и в дальнейшем помогать Украине и участвовать в ее восстановлении.

Он отметил, что наше государство, со своей стороны, должно продолжать реформы, которые начало, придерживаться принципов демократии и законности на пути в ЕС и усиливать местное самоуправление.