Кличко встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром

Глеб Иванов
Политика
1 минута
201
Городской голова Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Они обсудили ситуацию в Украине и в Киеве.

Об этом городской голова столицы сообщил в соцсетях.

Виталий Кличко рассказал эстонскому министру, как после вражеских атак Киев восстанавливает объекты критической и социальной инфраструктуры, восстанавливает поврежденные жилые дома. Помогает киевлянам, чье жилье уничтожено или повреждено, не прекращая при этом предоставлять горожанам все необходимые сервисы.

"Подчеркнул необходимость усиления партнерами помощи ВСУ. От этого зависит и безопасность Европы, в том числе и стран Балтии. Важным вопросом остается и закрытие неба над Украиной", – рассказал мэр Киева.

Речь шла также о важности продолжения демократических преобразований в Украине на пути в ЕС, о сильном местном самоуправлении и послевоенном восстановлении Украины.

"Поблагодарил Эстонию за поддержку нашего государства, за предоставление военной и гуманитарной помощи", – подчеркнул Кличко.