Кличко встретился с делегацией немецкой партии Зеленых

Городской голова Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией немецкой партии Зеленых. В частности, с сопредседателем этой политической силы и председателем фракции в Бундестаге Франциской Брантнер и членом Европейского парламента Сергеем Лагодинским.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что партия Зеленых ФРГ в Бундестаге и Европарламенте постоянно подчеркивает необходимость усиления нашими партнерами военной помощи Украине в войне с российским агрессором.

Кличко рассказал, что в ходе встречи они обсудили ситуацию в Киеве и Украине.

"Рассказал, как столица живет и работает в условиях войны. Поблагодарил руководство партии за поддержку нашего государства и за постоянную последовательную позицию в Бундестаге и Европарламенте относительно необходимости усиления военной помощи Украине в войне с российским агрессором. Потому что от этой поддержки зависит и безопасность всей Европы", – подчеркнул Виталий Кличко.