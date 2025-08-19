Кличко принял участие в закрытом онлайн-саммите лидеров ЕС по переговорам в Вашингтоне

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в закрытом онлайн-саммите Европейской народной партии, который состоялся по инициативе председателя ЕНП Манфреда Вебера. Вместе с лидерами ЕС обсудили переговоры в Вашингтоне и перспективы завершения войны в Украине, а также координацию действий партнеров по успешности этого процесса.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Участие в онлайн-саммите ЕНП также приняли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, лидеры европейских партий-членов ЕНП.

"Обсуждали результаты переговоров в Вашингтоне и перспективы завершения войны в Украине, координацию действий партнеров по успешности этого процесса. Во время выступления я отметил, что одним из ключевых вопросов сегодня является получение Украиной реальных гарантий безопасности. Чтобы мир в нашем государстве был постоянным, а не временным. Потому что от этого зависит и безопасность Европы. Поэтому партнеры должны действовать более решительно, оперативно и эффективно. Чтобы остановить Путина. В этом плане важным является усиление поддержки ВСУ, закрытие неба над Украиной, охрана ее морских границ", - написал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня важно единство всех партнеров вокруг Украины и по поддержке, и по усилению санкций против России.