Киев заключил меморандум с юридической компанией для правовой оценки обвинений городской власти в коррупции – Кличко

Киев заключил меморандум с юридической компанией по анализу и юридически-правовой оценке коррупционных обвинений, выдвинутых в адрес местной власти в последние месяцы.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой". "Я хочу сообщить, что Киев заключил меморандум с юридической компанией по осуществлению анализа и предоставления юридически-правовой оценки коррупционным обвинениям, выдвинутым за последнее время в адрес столичной власти. Город стремится, чтобы эти факты были оценены независимыми специалистами с целью дальнейшего реагирования. Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация а не манипуляции, которые происходят последним временем", – заявил Кличко.

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Он отметил, что массовые обыски, которые парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, является системным, политически мотивированным давлением на власть Киева.

"Кому-то не хочется, чтобы в столице происходили изменения, наводили порядок. Раздается ложная информация, обвинения. И что касается Муниципальной стражи, других вещей. Той же парковки, – сказал мэр. – Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – подчеркнул Кличко.