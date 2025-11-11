'Держим кулаки за Вас': Кличко вместе с мэром Берлина Вегнером поздравили Мерца с 70 днем рождения

Во вторник, 11 ноября, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер поздравили канцлера Германии Фридриха Мерца с Днем рождения, опубликовав совместное видео. Он сегодня отметил 70-летний юбилей.

Видео дня

Видеопоздравление Кличко обнародовал в соцсетях.

Первым поздравительные слова произнес Кай Вегнер. Он отметил, что 70-летие – это особый день рождения, и пожелал канцлеру много сил и здоровья в его важной работе для Германии.

"И рядом со мной стоит наш общий друг, который также хочет искренне поздравить тебя", – передал Вегнер слово Виталию Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Мерца за помощь Украине и пожелал ему всего наилучшего.

"Я хотел бы присоединиться ко всем поздравлениям. Уважаемый господин канцлер, пожалуйста, оставайтесь здоровым, счастливым и успешным. Спасибо за все, что Вы делаете для Украины. Мы держим кулаки за Вас. С наилучшими пожеланиями от нашей страны, от нашей столицы. Всего Вам наилучшего", – сказал Кличко.