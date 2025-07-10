Подписано соглашение: в Киеве модернизируют метро совместно с ЕБРР. Фото

В Киеве вскоре начнется модернизация столичного метрополитена. На Ukraine Recovery Conference в Риме уже презентовали подписанное соглашение с ЕБРР о подготовке кредитного финансирования.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он добавил, что речь идет о сумме до 150 млн евро. Этот вопрос был обсужден 10 июля в Риме с директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и делегацией банка.

"После получения соответствующих согласований ЕБРР и городом, в ноябре этого года планируем заключить уже кредитное соглашение во время Киевского инвестиционного форума, который состоится в Берлине", – добавил Кличко.

Он отметил, что Киев давно сотрудничает с ЕБРР и имеет успешно реализованные, важные для развития города, проекты. Сейчас совместно с ЕБРР воплощаются три проекта на общую сумму 245 млн евро: по обеспечению энергоустойчивости Киева, модернизации системы централизованного теплоснабжения и модернизации городского транспорта.

Также Кличко отметил, что, учитывая войну в Украине, постоянные обстрелы, некоторые подпроекты требуют переформатирования.

"В частности, по обновлению подвижного состава метро – на 50 млн евро. И благодаря поддержке и заинтересованности ЕБРР, сейчас город и банк планируют переформатировать имеющуюся кредитное соглашение и увеличение суммы кредита до 150 млн евро", – резюмировал встречу Кличко.

Ранее сообщалось, что основной темой международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая открылась в Риме (Италия) 10 июля, являются инвестиции в защиту нашей страны. Особенно – в развитие и производство БПЛА.

Как ранее писал OBOZ.UA, URC2025 продлится два дня, 10 и 11 июля. В начале конференции Зеленский обратился к партнерам, указав на многочисленные военные преступления РФ и призвав инвестировать в наш оборонный комплекс.

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