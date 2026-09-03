Подготовка к зиме и отопительному сезону: Кличко объявил о важных решениях Киевского городского совета

В четверг, 3 сентября, на заседании Киевсовета рассмотрят вопрос о подготовке столицы к зиме и отопительному сезону.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"Среди приоритетных вопросов на сегодняшнем заседании Киевсовета – подготовка столицы к зиме и отопительному сезону", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что депутаты должны рассмотреть два важных проекта решений о заимствованиях для финансирования мероприятий Плана устойчивости, которые реализует город.

"Речь идет о внутренних заимствованиях в государственных банках", – пояснил глава столицы.

Ранее Кличко сообщал, что подготовка к следующему отопительному сезону в столице продолжается. Из запланированного объема работ выполнено почти 50%.