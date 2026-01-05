Под ударом – жилые дома и критическая инфраструктура: Россия атаковала Киевскую область, есть погибший

В ночь на 5 января российские войска устроили очередную массированную атаку на Киевскую область. Враг бил по жилым домам и объектам критической инфраструктуры.

Видео дня

Известно о погибшем в Фастовском районе, Славутич в результате вражеских ударов обесточен. О последствиях атаки рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно

О том, что Киевщина ночью страдала от массированных ударов вражеской армии, Калашник сообщил в 04:26.

"Этой ночью враг снова цинично и массированно атакует Киевскую область. Под ударом — мирные города и села, дома обычных людей, объекты критической инфраструктуры. Террор против гражданского населения продолжается", – написал чиновник.

К тому времени уже было известно, что россияне оборвали жизнь еще одного жителя пристоличного региона.

"К сожалению, имеем невосполнимую потерю. В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель — мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль", – отметил начальник КОВА.

Всего в Фастовском районе, по данным обладминистрации, были повреждены по меньшей мере семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Также без света остался целый город.

"Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Город с теплом и водой", – констатировал Калашник.

Он призвал жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях, пока опасность не минует.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что этой ночью Россия также ударила по Киеву. В Оболонском районе возник пожар, из поврежденного здания эвакуировали людей. В столице заявили об одной жертве и пострадавших в результате атаки.

