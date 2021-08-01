Под Киевом забросали дымовыми шашками комплекс, принадлежащий гражданину РФ. Фото и видео

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
2 минуты
6,2 т.
Под Киевом забросали дымовыми шашками комплекс, принадлежащий гражданину РФ. Фото и видео

Ресторанный комплекс "Queen country club", который расположен в Конча-Заспе под Киевом, забросали дымовыми шашками и обклеили стикерами. Акция якобы была организована против владельца заведения, гражданина РФ Александра Орлова.

Об этом пишет Telegram-канал "PavlovskyNews". Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте ло конца).

Как сказано в сообщении, участники акции якобы обвиняли Орлова в том, что он якобы организовывает гастроли для артистов, выступающих во временно оккупированном Россией Крыму и поддерживают антиукраинскую политику РФ.

"Queen country club" забросали шашками
Видео дня
Здание также обклеили стикерами

"Queen Country Club" принадлежит российскому холдингу Bulldozer Group Александра Орлова. На сайте группы компаний указан также и клуб под Киевом.

Александр Орлов владеет сетью ресторанов в России, Украине и Казахстане. Он родился и проживает в Москве.

Комплекс забросали дымовыми шашками
Заведение принадлежит гражданину России

Как сообщает издание "Ведомости", Орлов был членом провластной российской партии "Единая Россия". Несколько лет назад у него нашли черную бухгалтерию (без уплаты налогов) на миллионы рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году комплекс "Queen Country Club" работал, несмотря на карантин из-за коронавируса. Когда правоохранители пришли с проверкой, то выяснили, что в элитном клубе, помимо многочисленного персонала, находится около 500 гостей – без соблюдения социальной дистанции и масок. Полицейские пресекли его деятельность.

УкраинаКиев