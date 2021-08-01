Под Киевом забросали дымовыми шашками комплекс, принадлежащий гражданину РФ. Фото и видео

Ресторанный комплекс "Queen country club", который расположен в Конча-Заспе под Киевом, забросали дымовыми шашками и обклеили стикерами. Акция якобы была организована против владельца заведения, гражданина РФ Александра Орлова.

Об этом пишет Telegram-канал "PavlovskyNews". Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте ло конца).

Как сказано в сообщении, участники акции якобы обвиняли Орлова в том, что он якобы организовывает гастроли для артистов, выступающих во временно оккупированном Россией Крыму и поддерживают антиукраинскую политику РФ.

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"Queen Country Club" принадлежит российскому холдингу Bulldozer Group Александра Орлова. На сайте группы компаний указан также и клуб под Киевом.

Александр Орлов владеет сетью ресторанов в России, Украине и Казахстане. Он родился и проживает в Москве.

Как сообщает издание "Ведомости", Орлов был членом провластной российской партии "Единая Россия". Несколько лет назад у него нашли черную бухгалтерию (без уплаты налогов) на миллионы рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году комплекс "Queen Country Club" работал, несмотря на карантин из-за коронавируса. Когда правоохранители пришли с проверкой, то выяснили, что в элитном клубе, помимо многочисленного персонала, находится около 500 гостей – без соблюдения социальной дистанции и масок. Полицейские пресекли его деятельность.