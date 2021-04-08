Под Киевом ветераны АТО выбили стекла в сельсовете: охрана распылила газ. Видео

В Гостомеле Киевской области во время протеста 8 апреля участники АТО выбили стекло на входной двери сельсовета, в ответ охранники применили против них газ.

Ветераны требовали впустить их на сессию, которая была закрытой из-за карантинных мер. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Участники протеста выбили стекло музыкальной колонкой.

Полиция попыталась задержать человека, выбившего стекло, однако протестующие не дали этого сделать. Противостояние с полицией длилось около семи минут.

Охранники применили газ против ветеранов АТО.

Участники протеста обвиняют главу объединенной территориальной общины Юрия Прилипко в том, что он незаконно присвоил себе обещанную им землю. Речь идет о 20 гектарах.

Попытка задержания человека, выбившего стекло.

Как отмечает издание, конфликт длится уже более года.

В Гостомеле участники АТО потребовали пустить их на закрытую сессию сельсовета. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что землю в Винниках Львовской области, которую бесплатно выделили участникам АТО и их родственникам, выставили на продажу.

Также в марте журналист раскрыл схему присвоения земли, выделенной ветеранам войны на Донбассе, в которой были задействованы чиновники.