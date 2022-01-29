Под Киевом убили супружескую пару: первые подробности и фото с места ЧП

В Киевской области убили двух человек – супружескую пару. Трагедия случилась в субботу, 29 января.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевщины. На месте находится начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Напряженный и трагический вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибла супружеская пара", – написал он в Instagram, опубликовав фото с места происшествия.

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Правоохранители отметили, что на месте также находятся сотрудники уголовного розыска, следователи, криминалисты. Подробности они пообещали обнародовать позднее.

Напомним, что в августе в Запорожье произошло двойное убийство – тогда жертвами также стали супруги, которым было по 50-60 лет. Мужа и жену зарезали в собственном жилье. Подозреваемым был 46-летний местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге 51-летний мужчина утопил свою 50-летнюю жену в домашнем бассейне, после чего убил себя ножом.