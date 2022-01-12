Под Киевом отпразднуют Старый Новый год по-древнеславянски

15 и 16 января жители Древнего Киева в Княжестве Киевская Русь приглашают взрослых и детей отпраздновать "Старый" Новый год по традициям предков и насладиться конно-трюковыми шоу, мюзиклом со спецэффектами и рождественским вертепом.

Гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. За въездными воротами посетителей ждет настоящий средневековый город. Ведь здесь воспроизводится Киев V – XIIII веков в полном объеме на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера Киевской Руси.

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Только в Княжестве можно увидеть воссозданные шедевры средневековой архитектуры: монументальное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские теремы и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XI.

На территории Детинца Древнего Киева посетителей ждут уникальные исторические экспозиции осадной техники, кораблестроение, средневековая застенка. Также здесь воссоздан первый христианский храм Киева – уникальная деревянная Васильевская церковь X века. Это действующий храм, поэтому все гости могут зайти к нему и не только воочию увидеть в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить в нем свечу за здоровье родных и близких.

15 и 16 января гостей Древнего Киева ждет яркая развлекательная программа, интересная и для детей, и для взрослых. В эти дни в княжестве встретятся Старый 2021 год и Новый 2022 год. Ведь именно время Старому Году передать полномочия Новому году и отчитаться, справился ли он со своими задачами. Будут решать гости и жители Сказочного средневекового города.

Гостей княжества ждет настоящая Рождественская вертеп. Это уникальное действо, которое пройдет на древнеславянском языке, можно увидеть только в Древнем Киеве. Во время вертепа по классическому сюжету гости увидят Деву Марию с младенцем, ангела, пастухов и волхвов, и, конечно, борьбу добра со злом.

Также в эти дни посетители увидят интерактивный мюзикл по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки", главными героями которого станут лошади и актеры театра Древнего Киева. Действо, наполненное искрометным юмором и живым вокалом, будет сопровождаться огненными спецэффектами, конно-трюковыми выступами, использованием средневекового оружия. Мюзикл будет интересен и познавательным как для детей, так и для взрослых. Уникальность представления еще и в том, что она пройдет на древнеславянском языке. Зрители смогут не только наблюдать за действом, но и поучаствовать в этой сказочной феерии.

Только в Древнем Киеве гостей ждет живое общение с уникальными конями редких исторических пород, собранными из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Посетители могут подойти к ним, погладить, угостить полезными вкусностями, сфотографироваться с ними и прокатиться на верхах, санях или экипажах.

В Княжестве можно овладеть древним боевым искусством верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников "Князь Владимир". Станьте ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

В Княжестве посетители ощутят себя полноправными жителями Киевской Руси. Они прогуляются по улочкам средневекового города, затаив дыхание от воссозданных шедевров средневекового зодчества, посетят усадьбы горожан и исторические экспозиции, постреляют из лука в средневековом тире, отчеканивают монету по древней технологии. В гостях у знахарки-волхвины за чашкой травяного чая гости коснутся древних тайных знаний. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Политайло" с маршрутами разной сложности и протяженности.

Княжеские повара угощают вкуснейшими блюдами, приготовленными на костре.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы в 13:30. В приложении возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (Копачев).

Доехать можно своим автомобилем или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

Цена билета: полный билет для взрослого – 200 грн (акционная цена; с 29 января – 250 грн), для пенсионеров и студентов – 150 грн, для детей школьного возраста – 100 грн, для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com