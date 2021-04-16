Под Киевом началась "Большая стройка" транспортных развязок на оживленных магистралях

В окрестностях Киева на трех оживленных транспортных магистралях вместо перекрестков будут построены транспортные развязки.

Укравтодор на своей странице в Facebook рассказал, где именно по президентской программе "Большая стройка" будет увеличена безопасность движения.

По данным главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова, для строительства развязок было определено 5 населенных пунктов: Белогородка, Чайки, Вита-Почтовая, Стоянка и Чабаны. Однако, по его словам, в агентстве "так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках".

В итоге, началось строительстве трех развязок: на трассе M-05 Киев – Одесса км 15+390 (район населенного пункта Чабаны) и км 21+847 (Вита-Почтовая). А также на трассе M-06 Киев – Чоп км 21+767 (Стоянка).

Под Киевом началась "Большая стройка" транспортных развязок Скриншот

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения", – объяснил глава Укравтодора.

На текущий момент в районе села Чабаны на трассе М-05 Киев – Одесса уже выполнены подготовительные работы. Здесь проходит устройство свайных фундаментов и строятся опоры эстакады.

В районе же Стоянки на трассе М-06 Киев – Чоп уже выполнена часть земляных работ и продолжается устройство бетонного ограждения на эстакаде.

По данным Укравтодора, к активной фазе реализации проекта подрядчик должен перейти в ближайшие дни.

В Укравтодоретакже уточняют, что строительство транспортных развязок проводится в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву". Займы для проведения работ выделены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Работы планируется завершить в течение двух лет.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах на этот год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей Украине.