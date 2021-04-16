Під Києвом почалося "Велике будівництво" транспортних розв'язок на жвавих магістралях

У передмістях Києва на трьох жвавих транспортних магістралях замість перехресть будуть побудовані транспортні розв'язки.

Укравтодор на своїй сторінці у Facebook розповів, де саме за президентською програмою "Велике будівництво" буде покращено безпеку руху.

За даними голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександра Кубракова, для будівництва розв'язок було визначено 5 населених пунктів: Білогородка, Чайки, Віта-Поштова, Стоянка і Чабани. Однак, за його словами, в агентстві "так і не отримали своєчасного рішення Києва щодо відведення землі під розв'язки в Білогородці і Чайках".

У підсумку почалося будівництво трьох розв'язок: на трасі M-05 Київ – Одеса км 15+390 (район населеного пункту Чабани) та км 21+847 (Віта-Поштова). А також на трасі M-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка).

Під Києвом почалася "Велике будівництво" транспортних розв'язок Скриншот

"Хаотична забудова Києва і його передмість, відсутність в столиці реального Генплану є причинами транспортного колапсу на підходах до столиці, які одночасно є міжнародними транспортними коридорами та щоденними маршрутами жителів агломерації. Спорудження розв'язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху", – пояснив голова Укравтодору.

Наразі в районі села Чабани на трасі М-05 Київ – Одеса вже виконані підготовчі роботи. Тут триває влаштування пальових фундаментів і будуються опори естакади.

У районі ж Стоянки на трасі М-06 Київ – Чоп вже виконано частину земляних робіт і продовжується влаштування бетонної огорожі на естакаді.

За даними Укравтодору, до активної фази реалізації проєкту підрядник має перейти найближчими днями.

В Укравтодорі також уточнюють, що будівництво транспортних розв'язок проводиться в рамках реалізації проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м Києва". Позики для проведення робіт виділено Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Роботи планується завершити упродовж двох років.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у планах на цей рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд по всій Україні.