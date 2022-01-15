Под Киевом легковушка влетела в грузовик: погибла 11-летняя девочка. Фото

В Киевской области 15 января столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль Honda. В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, которая была в легковушке.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Трагедия случилась около 17:45 в районе села Хотяновка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Предварительно известно, что за рулем Honda был 66-летний мужчина. По словам собеседника, он вместе с женой являются психотерапевтами.

Водителя легковушки и его дочь доставили в больницу, однако девочка от полученных травм скончалась. Водитель грузовика и пассажирка Honda не пострадали.

Водитель МАЗ ехал со стороны Вышгорода в направлении Хотяновки, а водитель Honda, по предварительным данным, не предоставил ему преимущество в движении, в результате чего и произошло столкновение.

Отметим, что, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Харькове в результате ДТП погибли три человека. Двое из них были родителями мальчика и девочки, которые серьезно пострадали и теперь им нужна помощь.