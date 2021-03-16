Под Киевом частную компанию уличили в незаконной добыче песка на 88 млн грн

В Броварском районе Киевской области частная компания добыла на территории месторождения за пределами лицензионной площади более 104 тысяч кубометров песка на 88 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины во вторник, 16 марта, ее директору сообщили о подозрении. За добычу полезных ископаемых на территории месторождения ему грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

"Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции разоблачили факт незаконной добычи полезных ископаемых. Установлено, что частная структура осуществляла добычу песка на территории месторождения в Броварском районе Киевской области. Объем тысяч кубометров", – сказано в сообщении правоохранителей.

Факт нарушения подтверждается отчетом профильного технического специалиста, а проведена инженерно-экологическая экспертиза установила, что сумма причиненного преступными действиями ущерба превышает 88 млн грн. Кроме этого, был нанесен значительный ущерб экосистеме месторождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ходосовка Киевской активисты зафиксировали попытку незаконной добычи песка – было обнаружено два грузовика, которые вывозили песок с территории коттеджного городка "Новая Конча-Заспа CRYSTAL".