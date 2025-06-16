Поблагодарил немецких друзей за поддержку и помощь: Кличко встретился с руководством Баварского парламента

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией руководства Баварского парламента во главе с его президентом Ильзе Айгнер и обсудил с немецкими партнерами состояние дел в украинской столице и необходимую помощь.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в столичной мэрии с делегацией руководства Баварского Ландтага (парламента) во главе с его президентом Ильзе Айгнер. Проинформировал немецких партнеров о состоянии дел в Киеве. О том, как столичная власть обновляет поврежденные вражескими обстрелами объекты критической и социальной инфраструктуры, жилые дома, предоставляет киевлянам все необходимые сервисы. Подчеркнул критичность усиления помощи партнеров в борьбе Украины с российским агрессором", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил немецких друзей за всестороннюю поддержку и важную для столицы помощь.

Кличко отметил, что с начала полномасштабной войны Киев получил от Баварии, в частности, 20-тонный грузовик гуманитарной помощи, 6 спецавтомобилей (3 современных "скорых" Renault, микроавтобус Ford, пожарный Mercedes и автомобиль Iveco). Эти авто работают в коммунальных службах города. Также столица получила 11 мотоциклов BMW, которые передала Патрульной полиции Киева.