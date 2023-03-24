По улицам Киева будут курсировать трамваи, изготовленные из стали 'Азовстали'

На улицы Киева готовятся выехать новые трамваи, сделаные из металла легендарной "Азовстали" Группы Метинвест Ахметова. Компания "Татра-Юг" приобрела сталь на комбинате еще до полномасштабного вторжения, а на улицы они вышли только сейчас. Восемь новеньких трамваев вышли на маршрут №33, соединяющий Троещину и Дарницу: теперь этот путь занимает всего 15 минут.

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Об этом сообщают на сайте компании "Метинвест".

Из мариупольского металла по заказу киевлян выпустили партию трамваев с низким полом, усовершенствованной системой отопления, современной вентиляцией и кондиционированием салона. Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями: внутри есть места с фиксацией инвалидных колясок и детских колясок, пандусы для посадки/высадки у входа, кнопки выхода на нижнем уровне и удобно размеченные сидения для беременных женщин.

Дело мариупольских металлургов Метинвесту еще долго будет радовать украинцев: металл, сделанный до войны, приобрели крупные компании. Еще некоторое время будут появляться объекты, изготовленные из стали ММКИ и Азовстали. К примеру, на Оболони осенью этого года планируют открыть мост-волну.

Как известно, в феврале мариупольские комбинаты прекратили работу. Далее последовали месяцы осады, ежедневные бомбардировки и обстрелы. "Азовсталь" превратилась для всего мира в символ несокрушимости и устойчивости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов обрела новую жизнь. В частности, из последней партии металла, производимого на заводе, были созданы браслеты "Символ несокрушимости", которые раскупили в рекордно короткие сроки. Все деньги, вырученные из продажи, были направлены на проект "Армия дронов".

Напомним, корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, корвета "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строится в Турции, также сделан из стали "Азовстали" и "ММК им. Ильича" группы Метинвест.