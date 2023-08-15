Атмосфера прошлого века: на Киевском ипподроме можно бесплатно посмотреть конные гонки

На Киевском ипподроме в выходные проходят соревнования лошадей рысистых пород. Так, 13 августа в 11 заездах приняло участие 49 рысаков со всей Украины.

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Киевский ипподром расположен на южной окраине Киева и даже имеет одноименную станцию метро на синей линии. Соревнования сейчас здесь проводятся в военных реалиях – в случае воздушной тревоги нужно идти к ближайшему укрытию.

В соревнованиях 14 августа участвовало 49 лошадей. Они соревновались за кубок Кия и в разных категориях. Среди них Призы для лошадей французской и орловской рысистой породы 3-летнего и 4-летнего возраста.

Площадку возвели здесь в 1960 году к международным конным соревнованиям. Однако если соревновательное поле в нормальном состоянии – сами трибуны требуют немедленного ремонта.

Главное поле ипподрома имеет три дорожки, у каждой из которых свое предназначение. Первая дорожка служит для тренировок лошадей, вторая предназначена для забега лошадей рысью. Длина второй дорожки составляет 1600 м.

В центре поля оборудованы площадки для конкура (соревнования по преодолению препятствий. – Ред.) и для выездки спортивных лошадей.

И, хотя азартные игры в Украине сейчас фактически запрещены, посетители самостоятельно создали собственный тотализатор, где можно сделать ставку на победителя забега. Управляют ими несколько пожилых мужчин с трибун.

Все объявления администрация делает после удара в колокол, который висит над трибунами. Стоит отметить атмосферу на трибунах, ведь до сих пор женщины приходят в одежде, стилизованной под наряды барышень тех времен.

Посетить конные соревнования можно будет в ближайшее воскресенье, 20 августа.