Первый заместитель Яроша полковник Ильницкий стал депутатом Киевсовета от 'Евросолидарности'. Фото

Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (исковой Сокол) стал депутатом Киевсовета от партии "Европейская Солидарность".

Видео дня

Об этом сообщили на сайте партии.

"Сегодня наша команда в Киевсовете усилилась новым коллегой Сергеем Ильницким. Сергей достойно защищает нашу свободу на фронте, и я убежден, так же будет достойно защищать интересы киевлян", - отметил глава фракции Владимир Прокопов.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находится на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УГА. Кавалер ордена "За награды".

"После деоккупации Николаева, Херсона, части Херсонской области, 28 отдельная механизированная бригада передислоцирована в Донецкую область. Наш рубеж – это северная сторона Бахмута", – рассказал Сергей Ильницкий, выступая с трибуны Киевсовета.

Как рассказал полковник Ильницкий в СМИ, для Украины Бахмут важен тем, что это место, где мы уничтожаем многие силы врага и его техники.

"Причем мы находимся на хорошо подготовленных позициях, зато у россиян там позиции не подготовлены, из-за чего они и теряют столь стремительно личный состав. россияне преследуют цель выйти на административные границы и захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а Бахмут – это один из городов Донецкой области Не имея никаких побед, российское военное руководство сделало ставку именно на этот город, поскольку признать свое поражение ему очень не хочется, однако рано или поздно России придется признать поражение, потому что российские войска не смогли взять ни "Киев за три дня. ", ни другие наши области, к тому же мы производим контрнаступательные действия. Пока мы здесь, под Бахмутом, держим оборону, где готовится сила, которая будет проводить наступательные действия и освобождать украинские территории".

"Война у нас длится уже девять лет, и все эти девять лет мы готовились и тренировались, наши военные формирования набирали силу. А опыт – это очень много. И мир, и Россия недооценили состояние Вооруженных Сил Украины. Следовательно, на восьмой год войны ВСУ были настолько мощными и подготовленными, что россиянам не удалось слишком продвинуться. , которых неизвестно куда отправили и приказали умереть. Плюс – оружие, которое нам предоставляется", - отметил Ильницкий.