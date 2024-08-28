Перинатальный центр и детская клиническая больница №1 в Киеве получили сверхсовременные УЗИ-аппараты

Аппараты нового поколения для УЗИ диагностики общей стоимостью 140 000 евро получили столичный Перинатальный центр г. Киева и Киевская городская детская клиническая больница №1.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевгорсовета.

Оборудование, которое сегодня передали больницам, поможет своевременно диагностировать заболевание у детей и оперативно оказывать помощь.

Модели УЗИ-аппаратов выбирали по рекомендациям городских властей по запросу больниц. Передал их Klitschko Foundation от немецкого партнера фонда компании Siemens Healthineers.

Кроме того, вчера Klitschko Foundation передал еще одной детской больнице – "Охматдет" – 22 тонны строительных материалов для восстановления корпусов, поврежденных ракетной атакой 8 июля.

Напомним, что Klitschko Foundation уже 21 год помогает украинским детям. За это время фонд поддержал 2,5 млн. маленьких и юных украинцев образовательными, спортивными, инфраструктурными и медицинскими проектами.