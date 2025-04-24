Пассажир попал под поезд: в Киеве закрывали вход станции Красной линии метро

Вечером в четверг, 24 апреля, в Киеве произошло чрезвычайное событие. Пассажир попал под поезд столичного метрополитена. На вход были закрыты некоторые станции красной линии.

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Об этом сообщили в КГГА. На место происшествия были вызваны все необходимые специалисты. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

"Красная линия: станции метро "Университет", "Театральная", "Крещатик" закрыты на вход для пассажиров. На станции "Крещатик" пассажир попал под поезд", – говорится в сообщении КГГА.

Кроме того, временно закрыты пересадочные узлы: "Крещатик" - "Майдан Незалежности", "Театральная" - "Золотые ворота". Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

В КГГА подчеркнули, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По состоянию на 21:16 столичные власти сообщили, что пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота" уже работает в обычном режиме. Дополнительно организовано челночное движение поездов между станциями "Вокзальная" - "Театральная".

"Напомним, поезда курсируют между станциями "Арсенальная" - "Лесная" и между станциями "Академгородок" – "Вокзальная". Станция "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности" остаются закрытыми", – отметили в КГГА.

По состоянию на 22:25 стало известно о том, что попавший под поезд пассажир погиб, все детали инцидента устанавливают правоохранительные органы.

В настоящее время станция метро "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности" возобновили свою работу.

Метрополитен работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что столичный коммунальный общественный транспорт наконец-то приравняли к общеукраинскому. Теперь киевским автобусам, троллейбусам и трамваям с 21 марта также можно не прекращать движение во время воздушной тревоги, как это происходит по всей Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, три недели назад, в Киеве в четверг, 3 апреля, на станции метро " Контрактовая площадь" пассажир попал под поезд. Движение синей веткой ограничивали, на вход было закрыто четыре станции. К счастью, мужчина выжил.

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