Парковка в Киеве снова станет платной

В Киеве с понедельника, 22 апреля, парковка автомобилей снова станет платной. Оплатить парковку можно будет в приложении "Киев цифровой".

Об этом предупреждает КГГА. Отмечается, что оплату парковки в Киеве возобновили по решению суда

Парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В остальное время, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Стоимость услуги зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик – 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска – 25 грн/час;

3 зона, остальной город — 5 грн/час.

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка";

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;

нажать "Начать парковку";

нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".

Парковку можно оплатить только онлайн: картой, через Apple Pay или Google Pay.

"Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении – это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева и направляется на восстановление инфраструктуры города во время военного положения. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте уведомления о тревоге, также поступающих в Киев Цифровой", – отметили в КГГА.

С 21 февраля 2024 плату за парковку в столице временно отменили, поскольку суд признал тарифы необоснованными.