Восстановление Украины: под Киевом появится уникальное образовательное заведение от Британской международной школы BISU

Под Киевом в загородном комплексе Park Lake City появится уникальное образовательное заведение от Британской международной школы BISU. В первую очередь, начнется строительство британского билингвального детского сада и начальной школы "Early Years Academy" (Академия раннего развития).

Представители Британской международной школы в Украине (BISU) и группы компаний DIM презентовали совместный проект по строительству Академия раннего развития во время пресс-конференции "Восстановление Украины: Образование будущего. Каким она будет?", которая состоялась в четверг, 28 сентября, в пресс-центре информационного агентства " "Интерфакс-Украина".

В пресс-конференции приняли участие:

Елена Товкун, член наблюдательного совета и председатель приемной комиссии BISU;

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Александр Говард, преподаватель британской программы начальных классов BISU. Работает в Британской международной школе в Украине с сентября 2020 года;

Андрей Мищенко, соучредитель проекта Park Lake City;

Елена Рыжова, коммерческий директор группы компаний DIM.

Партнерство между известным оператором образования и ведущим застройщиком стало своевременным ответом на общественные запросы относительно восстановления Украины и ее будущего.

Академия раннего развития BISU – это загородный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Подгорцах в 15 минутах езды от Киева. Строительство Park Lake City было начато в 2019 году. После начала полномасштабного вторжения была введена в эксплуатацию первая очередь, включающая четыре дома квартала VITA. Сейчас строится вторая очередь комплекса.

"Масштабное вторжение вносит коррективы, но мы двигаемся. Мы начали переговоры с Британской международной школой в 2020 году, в декабре 2021 были уже подписаны документы, свидетельствующие о присоединении школы к проекту Park Lake City с образовательным кластером, который будет включать детский сад с начальным школой и полноформатную школу трех степеней, а также дом для проживания персонала школы. Сроки обычно несколько сдвинулись, но мы будем надеяться на начало активной фазы строительства первого заведения с 2024 года, а его открытие в 2025 году", – сказал во время пресс-конференции Андрей Мищенко .

Британская международная школа стала первым заведением, инициировавшим британский подход к образованию в Украине. С начала вторжения BISU не прекратила свою деятельность и является единственной международной школой, которая физически продолжала работать в воюющей стране, предлагая билингвальное образование из детского сада в выпускные классы – школа работает в Киеве в Печерском районе и Днепре.

В основе академического курса лежит комбинация британской, международной и украинской обучающих программ и творческих развивающих активностей.

Согласно сегодняшним вызовам и индивидуальным потребностям учащиеся могут выбрать очную, дистанционную и экстернатную форму обучения.

"Британская международная школа принимает на обучение детей от трех лет. И обычно обучение сразу начинается на английском языке с британскими специалистами. И те детки, которые учатся у нас с детства и овладевают всеми науками именно на английском языке, в будущем становятся успешными студентами. Мы пропагандируем формирование такой сообщества, где родители и школа сотрудничают очень тесно и вместе обучают и воспитывают детей. И такое сотрудничество с родителями дает наилучшие результаты", - отметила Елена Товкун, член Наблюдательного совета и председатель приемной комиссии BISU.

"Пока идет война, которой предшествовала двухлетняя глобальная пандемия, мы считаем крайне важным предоставлять детям образование мирового уровня, обеспечивающего сертифицированные международные учителя BISU. Некоторые из них остались с нами в Украине. Школа и обучение превратились в своеобразные символы противостояния российской агрессии. Наши ученики – это растущее поколение, которое будет восстанавливать страну, восстанавливать нацию и направлять ее к процветанию", – подчеркнула Елена Товкун.