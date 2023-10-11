Отработали алгоритмы оперативного реагирования: в Киеве провели масштабные тренировки городских служб на случай блэкаута

В среду, 11 октября, в Киеве провели масштабные тренировки городских служб по отработке действий в случае обесточивания объектов критической инфраструктуры. Отработали алгоритмы оперативного реагирования ответственных лиц и подчиненных подразделений при отключении электроэнергии на объектах – как во время краткосрочного обесточивания, так и в более длительные периоды.

Об этом сообщила КГГА. По словам руководителя штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона в столице Петра Пантелеева, в общей сложности к тренировкам привлечены около 500 специалистов коммунальных и государственных служб и предприятий.

Пантелеев отметил, что такие тренировки проходят далеко не впервые, но сегодняшние реалии военного времени побуждают городские власти делать все, чтобы все привлеченные подразделения имели четкие инструкции, находились в состоянии готовности и смогли вовремя отреагировать в критической ситуации.

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"Энергетики, тепло-, водо-, газоснабжающие предприятия, транспортные службы, спасатели и правоохранительные органы, представители сферы образования, медицины и социальной защиты, управители жилых зданий и другие должны понимать свою зону ответственности, иметь доступ к резервной связи, чтобы получать указания в случае чрезвычайной ситуации. По каждому направлению мы рассмотрели отдельный сценарий и риски, с ним связанные. Мы осознаем, что энергетическая инфраструктура и объекты жизнеобеспечения города в холодный период снова станут первоочередными целями врага. И мы тщательно готовимся, стараемся предвидеть все вероятные варианты", – объяснил Петр Пантелеев.

Он напомнил, что, несмотря на ряд препятствий, город выполнил необходимые технические меры для стабильного вхождения в отопительный сезон.

"Проведены гидравлические испытания сетей и оборудования, по результатам которых устранено около трех тысяч повреждений. С начала 2023 года заменено почти 60 км трубопроводов, в том числе на обстреленных территориях. И параллельно продолжается восстановление энергетического оборудования, которое было повреждено или разрушено минувшей зимой ", – сообщил заместитель председателя КГГА.