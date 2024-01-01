'От военных зависит наше будущее': Кличко пообещал, что Киев будет продолжать помогать ВСУ

Киев, несмотря на то, что центральные власти забрали у городов военный НДФЛ, как сможет, будет увеличивать помощь Вооруженным силам Украины.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", подводя итоги 2023 года.

Он также напомнил, что согласно законодательству Киев, как и другие города, может помогать только тем подразделениям, которые сформированы и зарегистрированы на территории громады. Впрочем, столичные власти находят возможности помогать и другим подразделениям ВСУ.

"7 миллиардов гривен Киев направил на помощь нашим военным. А это – 10 процентов от бюджета столицы. Хотя сначала сумма была запланирована гораздо меньше – 100 миллионов. Мы почти ежедневно получаем запросы от наших защитников. И мы ни разу не оставили их без ответа, без помощи. Это и авто – 170 машин разного типа мы передали разным подразделениям ВСУ. Это и бронежилеты и каски, аптечки, средства связи, медицинское оборудование, – подчеркнул Кличко.

По словам мэра Киева, многие беспилотники закупили защитники за средства общины Киева.

"Только на дроны из бюджета города выделили 1 миллиард 550 миллионов гривен. Потому что мы понимаем, что от крепости наших военных зависит наше будущее", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что почти на каждом заседании Киевсовет вносит изменения в бюджет, чтобы увеличить помощь украинской армии.

Мэр столицы также напомнил, что немало средств город направил и на строительство фортификационных сооружений. Но добавил, что помощь защитникам – это не только дроны и специальная техника. Это тоже и социальная составляющая.

"Город оказывает материальную помощь ветеранам и семьям героев – 800 миллионов гривен только в 2023 году. Также мы постоянно закупаем медицинское оборудование для военных госпиталей и реабилитационных центров", – отметил мэр столицы.

Киев выделяем средства и на покупку квартир для семей защитников.

"Мы должны сделать все, чтобы позаботиться о людях, которые находятся на передовой и о семьях, которые их ждут дома. Также для материального поощрения новобранцев Киев выплачивает 30 тысяч гривен мобилизованным с 1 декабря. И будет делать это и в следующем году", – подчеркнул он. Кличко.

Мэр столицы напомнил, что украинские города потеряли очень важную статью дохода, позволяющую помогать армии – военный НДФЛ. Осенью этого года его забрали в Государственный бюджет. А для многих особенно небольших населенных пунктов – это было очень весомым источником поступлений в бюджет.

"На следующий год мы предварительно запланировали в бюджете 1 миллиард гривен на помощь армии. Но могу заверить: мы и дальше будем увеличивать помощь, несмотря на то, что у нас забрали военный НДФЛ. А это потери для бюджета столицы – около 7 миллиардов гривен. Это при том, что Киев до сих пор отдает в Госбюджет 60 процентов НДФЛ (другие города – 40 процентов). Но повторяю: мы будем делать все, чтобы эффективно помогать нашим защитникам", – подчеркнул Виталий Кличко.