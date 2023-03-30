Ориентируемся на погоду: Кличко рассказал, когда в Киеве выключат отопление

При стабильном потеплении в столице планируется выключение отопления. Возможно, что отопительный сезон будет завершен раньше установленного срока – 15 апреля.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что отключение отопления может повлечь за собой чрезмерное использование электрических обогревателей.

Кличко объяснил, что отключение отопления в столице будет произведено только при стабильном потеплении, и есть возможность, что отопительный сезон может быть завершен раньше запланированной даты – 15 апреля. В то же время он отметил, что система теплоснабжения Киева достаточно инертна и нельзя включать ее через один день после отключения.

Поэтому решение о времени отключения будет зависеть от погодных условий, чтобы гражданам было комфортно, особенно в учреждениях социальной сферы, и не было риска аварийности и перегрузки сети.

"Если отключить отопление, когда на улице прохладно, люди будут догреваться электроприборами, что повлечет за собой риск аварийности и перегрузки сети", – подчеркнул Виталий Кличко.

При этом он не исключил, что отопительный сезон в столице будет завершен ранее 15 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей Украины приступили к досрочному завершению отопительного сезона. Причина – потепление. В остальных регионах подачу тепла в квартиры и дома начнут отключать после ожидаемого снижения температуры воздуха, которое, по прогнозам, продлится несколько дней.

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