Оправдывал войну РФ против Украины: СБУ сообщила о подозрении клирику монастыря УПЦ МП в Киеве. Фото

СБУ сообщила о подозрении клирику киевского монастыря УПЦ МП, который, по данным следствия, оправдывал войну РФ против Украины. Кроме того, он распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Священнику московского патриархата грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ (МП), действовавшего в пользу России. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, по данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве. В ходе обысков по месту его нахождения в помещениях монастыря УПЦ МП были обнаружены доказательства преступных действий.

По факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, проводится расследование уголовного производства, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ проводили обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве. По предварительной информации, местные монахи, в частности, причастны к распространению прокремлевской пропаганды.

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