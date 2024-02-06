Оля Цыбульская, Юрий Здоренко и другие: анонсированы новые благотворительные концерты 'НаШапку'

В феврале состоится серия благотворительных концертов "НаШапку", традиционно проходящих каждый четверг.

#НаШапку – это серия благотворительных концертов талантливых музыкантов и художников, целью которых является обеспечить фронт – раненых военных – костными имплантами, больницы – препаратами и оборудованием, и продолжить поддерживать паллиативных больных по всей Украине. Вход на все концерты – бесплатный. Во время выступлений собирают донаты, проводят креативные аукционы с необычными лотами.

Проект "НаШапку" был начат в Волонтерском центре "Фроловская 9/11" в 2014 году с началом войны. Он имел целью поддержку переселенцев, бежавших от войны на Востоке нашей страны и наших военных. Сейчас перед нами новые вызовы помощь ВСУ, раненым и паллиативным больным Все эти вопросы заботятся о наших друзьях из Благотворительного Фонда "СВОИ.

Музыка в прямом смысле может спасти жизнь. Поэтому мы собираемся каждый четверг, чтобы собрать средства на костные имплантаты для наших раненых", – рассказывает Соня Сотник, основательница проекта "НаШапку", ради-оведущая.

Music for Victory!

8 февраля – Оля Цыбульская

Pepper's Club, 18:00

Яркая, талантливая, искренняя и откровенная певица Оля Цыбульская приглашает присоединиться к благотворительному сбору на концерте "НаШапку".

15 февраля – акустический концерт Юрия Здоренко

Docker-G, 18:00

Юрий Здоренко – украинский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор, автор-исполнитель. Один из основателей и участник групп "Вопли Видоплясова", "Борщ", "ЯЯЯ" и др. Вы услышите гремучую смесь крутых песен из репертуара этих групп в акустическом варианте!

На бэк вокале Сергей Хицун (+соло гитара) и Серафима Здоренко.

22 февраля – The Impresssions Jazz Quintet

Pepper's Club, 18:00

Джазовый квинтет "Impressions" основали известные украинские музыканты, поставившие перед собой цель популяризировать мировую музыкальную культуру в Украине, украинскую – в мире. В репертуаре этого музыкального проекта – самые известные американские джазовые стандарты на украинском и польском языках в авторских аранжировках участников проекта Денниса Аду (труба) и Александра Малышева (фортепиано).

"Львовский Фрэнк Синатра" – так неформально называют солиста проекта "Impressions" все, кто слышал голос Павла Ильницкого, – одного из самых известных джазовых певцов Украины. Деннис Аду – один из самых ярких джаз-лидеров и самый известный джазовый трубач Украины. На контрабасе и бас гитаре играет один из величайших украинских джазменов Николай Кистенев, который сотрудничает с рядом известных исполнителей, в том числе в составе групп "Pianoбой" и "Urban Gypsy". За фортепиано – один из самых виртуозных и творческих джазовых пианистов Украины Александр Малышев. За барабанами и перкуссией Ярослав Борис – один из самых перспективных барабанщиков Украины, неоднократно сотрудничавший с такими звездными проектами, как Гайтана, Ирина Билык, а также Ингрид Артур.

При полномасштабном вторжении проект "Impressions" не остается в стороне. Своим творчеством музыканты хотят поддержать Вооруженные Силы Украины, а также другие инициативы, призванные помогать пострадавшим людям.

29 февраля – 12 лет Горовому. Именинник + друзья

Pepper's Club, 18:00

Руслан Горовой – украинский журналист, автор известного проекта "Служба розыска детей", режиссер-документалист, писатель, поэт и музыкант.

Наконец-то у Горового полноценная днюха, которая бывает всего раз в четыре года. 12 лет это вам не 48! Будут цыгане, медведи, заморские и областные гости. Все деньги – фонда "Свои" на костные импланты для наших раненых.

Бросить #НаШапку виртуально можно прямо сейчас на сайте фонда СВОИ.

Узнать больше о проекте на официальной странице Facebook и Telegram

"Нашапку", которые традиционно проходят каждый четверг:

8.02 – Оля Цыбульская

15.02 – акустический концерт Юрия Здоренко

22.02 – The Impresssions Jazz Quintet

29.02 – 12 лет Горовому. Именинник + друзья