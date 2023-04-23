Оккупанты нанесли энергосетям Киевщины ущерб на 1 млрд грн – ДТЭК

Из-за масштаба повреждений энергосетей Киевщины энергетики нуждаются в дальнейшей поддержке от международных партнеров, чтобы обеспечить надежность электроснабжения в области.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда в интервью Українським новинам.

Он отметил, что сейчас выполнен только первый этап работ по восстановлению сетей Киевской области после деоккупации. Его цель была – как можно скорее вернуть свет всем жителям области.

"Впереди еще работы по восстановлению надежности электроснабжения – это восстановление резервных схем питания и реконструкция существующих схем питания. Ориентировочно такие работы будут стоить 600-700 млн. грн. Энергетики нуждаются в дальнейшей помощи международных партнеров, чтобы эти работы выполнить", – сказал Шайда.

Он добавил, что 300 млн грн за возвращавших свет жителям Киевщины потрачены из программы, направленной на развитие сетей. Чтобы продолжить улучшать качество и надежность электроснабжения в области нужна и дальнейшая международная техническая помощь, и инвестиции. Напомним, в мае прошлого года специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети за 45 дней полностью возобновили электроснабжение в освобожденной от оккупантов Киевской области.