Обсудили важность развития местного самоуправления: Кличко встретился с президентом Конгресса местных и региональных властей СЕ Коолсом

Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины (АМУ) Виталий Кличко в столичной мэрии встретился с президентом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марком Коолсом и членами Конгресса. Они обсудили важность развития местного самоуправления для сохранения демократии.

Также речь шла о концепции возобновления местного самоуправления в Украине, которую АГУ готовила вместе с европейскими институтами.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился сегодня с Президентом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марком Коолсом и членами Конгресса. Говорили о важности развития местного самоуправления для сохранения демократии. Также – о концепции возобновления местного самоуправления в Украине, которую Ассоциация городов Украины готовила вместе с европейскими институтами", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что партнеры подтвердили готовность и дальше поддерживать и помогать Украине в осуществлении демократических реформ, а также в будущем восстановлении нашей страны.