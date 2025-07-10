Обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов в Киеве: Кличко в Риме встретился с вице-президентом ЕИБ Червинской

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Риме на полях Конференции Ukrainian Recovery Conference с вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской. Они обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов в Киеве.

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Об этом Кличко рассказал в своем Telegram-канале.

"Несмотря на войну, город продолжает обновлять электротранспорт при поддержке ЕИБ – сейчас в работе три проекта на общую сумму 200 млн евро", – отметил мэр столицы.

По словам Виталия Кличко, он с вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка отдельно обсудили модернизацию подвижного состава киевского метро, 80% которого до сих пор советского или российского производства.

"В рамках меморандума с ЕИБ на 450 млн евро, уже согласовано 150 млн евро на этот проект. Осенью планируем подписать еще два кредитных соглашения на 77 млн евро для закупки новых вагонов метро и троллейбусов", – сообщил мэр Киева.

Также Кличко и Червинская обсудили возможность финансирования реконструкции городской клинической больницы №6 с размещением больницы скорой помощи "Правобережная" и отделением термических поражений — ориентировочно на 60 млн евро.

ЕИБ заинтересован и в стратегическом проекте строительства Подольско-Выгуровской линии метро, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 млрд евро, отметил городской голова столицы.

"Поблагодарил партнеров за поддержку и пригласил к участию в Киевском инвестиционном форуме, который состоится 12 ноября в Берлине", – написал Виталий Кличко.