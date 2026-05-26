Обсудили дальнейшее эффективное сотрудничество: Кличко встретился с мэром французского города Орлеан Груаром

Киевский городской голова Виталий Кличко в столичной мэрии встретился с мэром французского города Орлеан Сержем Груаром. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы, стоящие перед Киевом и нашим государством в условиях войны.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Проинформировал о том, как украинская столица преодолевает вызовы, стоящие перед Киевом и нашим государством в условиях войны. Поблагодарил мэра Орлеана за поддержку киевлян и предоставление столице Украины гуманитарной помощи. В частности, в 2023 году французские партнеры передали Киеву две уникальные солнечные электростанции, которые установили в двух медицинских учреждениях столицы. Это – важная помощь в условиях постоянных атак врага на объекты критической инфраструктуры. Также Орлеан приютил украинских беженцев, обеспечив их временным проживанием, медицинским сопровождением и другой помощью", – написал Виталий Кличко.

Мэры Киева и Орлеана обсудили дальнейшее эффективное сотрудничество между городами. В частности, в сферах "зеленой" энергетики, водо- и теплоснабжения, транспорта, медицины и реабилитации ветеранов.

Виталий Кличко пригласил Орлеан и французский бизнес участвовать в проектах по восстановлению столицы.