Общительный и надежный: на войне погиб журналист Александр Голяченко. Фото

На фронте, к сожалению, погиб еще один мужественный защитник Украины. Это журналист радио "Киев FM" и издания "Наш Киев", военнослужащий Александр Голяченко.

Об этом сообщило издание "Наш Киев". Отец погибшего защитника, телеведущий Сергей Голяченко добавил, что юноша погиб 3 сентября.

"Мой сыночек. Погиб, как герой, защищая будущее этой страны, своих близких, друзей. Еще до конца не осознаю, как жить дальше без него. Он был добрым, порядочным и талантливым человеком. Мир уже не будет таким, как по сей день. По крайней мере, для меня... Буду любить тебя всегда, мой небесный", –отметил Сергей Голяченко.

Что известно о Герое

С 2016 по 2020 год журналист работал на радио "Киев FM". Глава вещателя Андрей Васин показал маленькое видео, которое было сделано на радиостанции еще в 2017 году. В кадре ниже – именно Александр.

Как рассказывают коллеги юноши, Саша всегда был внимательным к деталям и имел чувство ответственности перед слушателем.

А уже с 2020 года Александр делал интервью и аналитические материалы для издания "Наш Киев".

Александр присоединился к армии в 2025 году. Таким образом он разделил выбор своего отца, который стоит на защите Украины еще с 2022 года.

В издании Александра вспоминают как журналиста, "который умел видеть за новостью человека".

"Для Александра не было ничего невозможного. Всех спикеров он воспринимал как людей и личностей, стремился через тексты передать их личный взгляд на жизнь, чтобы читатели почувствовали за буквами реального человека, его боли и эмоции. Александр был чрезвычайно общительным и надежным коллегой – всегда готовым поддержать, понять, поговорить. Его доброжелательность и искренность создавали теплую атмосферу, в которой коллеги чувствовали настоящую поддержку", – отметили в издании.

OBOZ.UA выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким и коллегам Александра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области в боях за Украину погиб 29-летний полицейский из Львова Богдан Верхомий. Он пропал без вести еще 27 мая, во время проведения контрдиверсионных мероприятий и зачистки позиций врага. Но факт гибели полицейского был подтвержден только 2 сентября.

Также в Донецкой области погиб военный из Ирпеня Александр Псяровский. Он пропал без вести 21 июня 2024 года в Бахмутском районе вблизи населенного пункта Дружба.

