Ему навсегда будет 29: в боях в Донецкой области погиб полицейский из Львова. Фото

В Донецкой области в боях за Украину погиб 29-летний полицейский из Львова Богдан Верхомий. Он пропал без вести 27 мая во время проведения контрдиверсионных мероприятий и зачистки позиций врага.

О потере сообщили в полиции Львовщины и Перемышлянском профессиональном лицее, где учился Богдан Верхомий. Факт гибели полицейского был подтвержден 2 сентября.

Что известно о Богдане Верхомии

Богдан Верхомий родился во Львове. В 2011-2014 годах учился по профессии "Электрогазосварщик, водитель автотранспортных средств (кат. "С").

В Нацполиции начал службу в 2023 году.

Через год присоединился к батальону полиции особого назначения КОРД (стрелковый) Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Имел звание капрал полиции.

Богдан мужественно выполнял боевые задачи на одном из самых опасных направлений в Донецкой области, рассказали в полиции.

27 мая полицейский во время проведения контрдиверсионных мероприятий и зачистки позиций оккупантов, получил ранения и с тех пор считался без вести пропавшим.

2 сентября факт гибели полицейского был подтвержден.

У Героя остались родители и двое младших сестер.

"Сослуживцы навсегда запомнят Богдана как смелого и надежного бойца, который без колебаний приходил на помощь. Он был искренним человеком, профессионалом своего дела и верным Присяге полицейским. Ему навеки 29. Он навсегда в строю!", – заявили в полиции и выразили искренние соболезнования родным и близким коллеги.

