Образовательное пространство и современная фармация. В Киеве открыли первую CBD-аптеку PHARMATAC

В Киеве открыли первую в столице аптеку, специализирующуюся на официально сертифицированных и лицензированных CBD и CBDA-продуктах – PHARMATAC. Она сочетает классическую фармацию с инновационной натуротерапией на основе каннабидиола.

CBD и CBDa – это группа соединений, входящих в состав конопли. Препараты с их содержанием действуют против боли, тревоги, эпилепсии, нормализуют сон и общее состояние нервной системы. Такие продукты не имеют наркотического эффекта и побочных реакций. Вся продукция, представленная в PHARMATAC, прошла сертификацию и лицензирование в Украине – это гарантирует ее качество, действенность и безопасность.

"Переживания за родных, обстрелы, блэкауты, хроническое недосыпание — это наша ежедневная реальность, которая незаметно нас истощает, подрывает здоровье. Сейчас очень важно заботиться о себе, знать, как себя успокоить и восстановить организм. Задача PHARMATAC – дать знания о современных медицинских решениях, научить прислушиваться к себе и заботиться о себе", – рассказала Елена, заведующая аптекой.

PHARMATAC сочетает науку, природу и современные технологии. Это пространство, где каждый может безопасно, легально и осознанно заботиться о своем ментальном, физическом и эмоциональном состоянии.

Для этого создана образовательная зона – здесь можно получить консультации фармацевтов, посетить образовательные лекции о CBD, CBDA и здоровье, найти интерактивные материалы и чек-листы для диагностики своего состояния.

В ассортименте PHARMATAC CBD/CBDA-масла, капсулы, жевательные пластинки, кремы, бальзамы, патчи, релакс-спреи, продукты для сна, сосредоточенности, восстановления, адаптогенные грибы, которые помогают организму противостоять стрессу, усталости и повышать устойчивость к неблагоприятным факторам. Здесь также можно приобрести классические аптечные средства – лекарства, БАДы, витамины, медицинскую косметику.