Обратилась к адвокатам и готовлю судебные тяжбы: Марина Хонда опровергла причастность к видео из Управления туризма и промоций

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда заявила об очередной попытке дискредитации со стороны Telegram-каналов, которые распространяют ложную информацию, в частности, об ее участии в событиях, зафиксированных на видео из кабинета Управления туризма и продвижений КГГА.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Против меня ведется системная информационная атака – и вся она построена на лжи. В ряде Telegram-каналов распространяется видео из кабинета Управления туризма КГГА с фейковыми подписями – якобы я нахожусь среди участников происшествия. Это абсолютная ложь. Я не присутствовала в этом кабинете ни разу. Это подтверждается и записями с камер видеонаблюдения", – заявила Марина Хонда.

По ее словам, расширяющееся сетью видео в 2022 году. Впрочем, такое поведение директора Управления туризма и промоций недопустимо для представителя городской власти. Поэтому директор будет уволен. В отношении других находившихся в кабинете лиц будет проведено служебное расследование с соответствующими последствиями и управленческими решениями.

Она добавила, что это уже не первая попытка ее дискредитировать.

"Раньше распространяли фейки о якобы "подозрении СБУ" и цинично манипулировали темой "исчезновения детей", которые на самом деле были эвакуированы из Киева в марте 2022 года и находятся в безопасности в Германии, в хороших условиях. Кроме того, я не являюсь фигурантом ни одного уголовного производства и не получала подозрений. Происходящее – это спланированная и организованная грязная информационная атака, не имеющая ничего общего с реальностью", – отметила замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Марина Хонда обратилась к адвокатам и готовит судебные тяжбы о защите чести, достоинства и деловой репутации.