Оболонский остров в Киеве получил престижную международную экологическую награду – Кличко

На Оболонском острове столицы подняли первый в Украине Зеленый флаг. Green Flag Award — это престижная международная экологическая награда, которую получил остров. Она подтверждает, что любимое место отдыха киевлян и гостей столицы соответствует высоким международным стандартам управления, безопасности, доступности и экологичности.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кричко.

Он отметил, что Украина впервые участвовала в этой международной программе. Green Flag Award – международная аккредитация, основанная в 1996 году, которая устанавливает стандарты качества для управления парками, природными территориями и другими открытыми пространствами.

Green Flag Award администрирует организация Keep Britain Tidy по лицензии Департамента по повышению уровня жизни, жилищной политики и громад Великобритании, который является структурным подразделением британского правительства, говорится в сообщении.

"Онлайн-оценивание состоялось в конце июля этого года при участии международных судей, что обеспечило прозрачность и объективность процесса. Организаторами мероприятия выступили Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА совместно с КП "Плесо".

Решение о награждении острова Green Flag Award приняли по итогам тщательного тестирования и проверки соответствия предоставленной информации реальному положению дел", – отметил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что эта награда делает Оболонский остров еще более привлекательным местом отдыха.