Новый ресторан, больше парковок и стройка в садах: пока идет суд, экс-милиционер продолжает свой бизнес в парке 'Голосеевский'

27 июля Святошинский районный суд продолжит рассматривать дело о самовольном занятии земельного участка на территории Национального парка "Голосеевский". Иск подала Святошинская окружная прокуратура и Киеврада.

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Речь идет о ресторане по адресу ул. Украинского возрождения (бывшая Бударина) 2/1. За его строительством стоит семья экс-начальника Святошинской милиции и бывшего начальника юридического управления налоговой администрации Киева Анатолия Миколайца.

Несмотря на это, ресторан на территории парка продолжает свою работу. Недавно тут появилась новая вывеска, теперь это заведение грузинской кухни "Хинкальня Кувшин".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Грузинская кухня и незаконная парковка

Недавно на территории Национального парка "Голосеевский" вновь заработал незаконно построенный ресторан. Он уже несколько раз менял свои названия. Сначала тут был бар-ресторан "Прованс". Затем на его месте появился "Чудо-мангал".

После ряда наших публикаций заведение сменило название на "Хінкальня Тандир House". А вот теперь тут уже "Хінкальня Кувшин".

На территории ресторана обустроено несколько деревянных беседок, проложены бетонные дорожки, а интерьер новой хинкальни точно такой же, как и у предыдущей.

В тот день, когда мы тут побывали, в заведение завезли новую мебель, холодильник. А у входа аккуратно сложены бетонные плиты, вероятно, для ремонта.

В меню заведения – хачапури, шашлыки, люля кебаб, хинкали, долма, грузинские закуски и салаты, блюда на мангале и т.п.

В будний день тут сидели две компании, зал и остальные веранды пустовали. Хотя сотрудники заведения нас заверили, что ресторан пользуется спросом. А в конце недели тут играет живая музыка – скрипка, виолончель, так что столики надо заказывать заранее.

Кто застраивает парк

Этот ресторан принадлежит семье экс-начальника милиции Святошинского района в Киеве, бывшему начальнику юридического управления налоговой администрации Киева Анаталию Миколайцу. Надо отметить, что Миколаец также является помощником народного депутата от "Слуги народа" Михаила Новикова, профессором и доцентом кафедры МАУП.

Как мы уже писали, основанием для оформления права на недвижимость на территории Национального парка "Голосеевский", а также еще нескольких участков в столице, стало несуществующее решения Брянковского суда Луганской области от 25.11.2010 г. №2-2027.

Все это было якобы судом оформлено на сына экс-милиционера Дмитрия Миколайца, а затем уже перешло к ООО "Затишок і Ко", владельцем которого является Анатолий Миколаец-старший.

После ряда наших публикаций о незаконном строительстве ресторана на территории парка "Голосеевский" ООО было переоформлено на некоего Алексея Львовича Тимошенко. Вероятно, таким образом Миколаец пытается уйти от ответственности.

Парковки на территории парка

Но ресторан – это еще не все. Рядом с рестораном обустроена незаконная парковка. Прямо на территории Национального парка очищен от растений кусок земли, засыпан щебнем и частично забетонирован, на нем уместилось сразу восемь автомобилей. Таким образом, по оценкам экологов, государству может быть нанесен ущерб не менее чем на 10 млн грн. Ведь ради парковки может быть снят слой ценной плодородной почвы.

Рядом также обустроены еще три небольшие парковки на две-три машины, правда, земля пока еще не забетонирована, там даже виден пень от срубленного дерева.

Как рассказали на условиях анонимности (в целях безопасности источников мы не называем фамилий) жители соседнего с рестораном садового товарищества ""Київський садівник", эти парковки используют жильцы 4-этажного дома, который также незаконно выстроил Анатолий Миколаец.

Напомним, на территории товарищества у Миколайца и его семьи есть несколько домов, в которых они живут. Но этого, видимо, ему показалось мало.

Он умудрился выстроить на территории садового товарищества 4-этажное здание, прямо рядом с деревянным домом своего сына. На первом этаже ранее был супермаркет, который принадлежал сыну Миколайца. На 2 и 3 этаже планировали открыть стоматологическую и косметологическую клиники.

Правда, после ряда публикаций, его планы поменялись. Теперь его фасаде здания висит крупное объявление "Аренда квартир и офисов" и указан номер телефона. Также там остались вывески "Маркет "Чайка" и ТЦ "Маклай". Кстати, когда-то у Миколайца-старшего была фирма "Маклай-Тур".

Так вот часть квартир в этом доме уже то ли сданы в аренду, то ли проданы. И новые хозяева жилья используют незаконную парковку прямо на территории Национального парка. И судя по всему, на этом бывший милиционер останавливаться не собирается.

Неподалеку на территории садового товарищества построен еще один 4-этажный дом. Если весной там стояла только коробка, то сейчас в окна уже вставлены стеклопакеты, внутри идет отделка. Видимо, для будущих жильцов расширется и парковка вдоль природного заповедника.

Получается, что пока идет суд, Миколаец отгрызает у парка все больше и больше земли.

Анатолий Миколаец пытается как-то повлиять на позицию редакции и уже второй раз пробует подать на нас в суд за публикации о нем. Но второй раз суд отклоняет его иски.

Все, кто хочет, могут прийти 27 июля в 12 часов в Святошинский районный суд Киева по адресу Якуба Колоса, 27а на заседание суда по этому резонансному делу. Судья Александр Журибеда.

Как OBOZREVATEL писал ранее:

В Киеве экс-начальник милиции Святошинского района уничтожает территорию Национального парка "Голосеевский". Уже несколько лет назад он возвел на территории парка по адресу ул. Бударина 2/1 (теперь это улица Украинского возрождения) МАФ, а затем там появился бар-ресторан "Прованс". В 2016 году незаконное строение снесли, но на его месте появился новый ресторан под названием "Чудо-мангал".