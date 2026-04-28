Ноутбуки, планшеты и ощущение, что ты не один: в Киеве стартовал международный проект поддержки детей погибших Героев

В Киеве состоялся первый этап международной инициативы по поддержке детей, потерявших родителей на войне. 27 апреля в офисе Благотворительной организации "Украинский фонд "Мрия" 17 детей из Киева и Киевской области получили ноутбуки и планшеты для обучения, развития и общения.

Для семей передали 9 ноутбуков и 8 планшетов. Но организаторы подчеркивают: речь идет не только о технике. Для детей погибших защитников это возможность оставаться в учебном процессе, поддерживать связь со школой, развиваться и чувствовать, что рядом есть люди, которые помнят о них.

Проект реализуют Украинский фонд "Мрия", Forces of Recovery Ukraine, Ukrainian Protection and Development Fund и Ukraine Friends. Всего в рамках инициативы 100 ноутбуков и 40 планшетов должны получить дети из разных регионов Украины.

Техника поступает из США благодаря команде Ukraine Friends, которая сотрудничает с американскими компаниями. В Украине партнеры берут на себя поиск семей, координацию передачи, логистику и техническую подготовку устройств.

"Для этих детей ноутбук – это не просто устройство, а доступ к обучению, общению и ощущению нормальной жизни. Когда партнеры объединяются вокруг общей цели, мы можем дать детям инструменты, необходимые для обучения и движения вперед", – сказал CEO Ukraine Friends Ukraine Джо Салливан.

Основатель Украинского фонда "Мрия" Юрий Гудименко подчеркнул, что поддержка семей погибших воинов должна быть не символической, а ощутимой в повседневной жизни.

"Эта техника – не просто вещи. Это возможность учиться, общаться, не выпадать из жизни, планировать будущее", – отметил он.

За каждой передачей – история ребенка, который растет с большой потерей. История дочери, которой отец обещал всегда быть рядом. Сына, с которым папа учил языки, занимался спортом и строил прочную связь. Семей, для которых воспоминания о ежедневной заботе, шутках и совместных планах стали особенно ценными.

Среди тех, кто получил помощь, – дети погибших военных Артема Журавского, Сергея Пагаса, Владимира Яроша, Дмитрия Карпенко и других украинских защитников.

Этот проект не способен забрать боль потери. Но он может дать ребенку другое важное ощущение – что его видят, помнят и поддерживают.