'Несоблюдение требований законодательства': гендиректора Киевской областной больницы Кучму отстранили от служебных обязанностей

Генеральный директор КНП КОР "Киевская областная больница" Игорь Кучма отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования. Решение принято в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением руководителем областной больницы служебных полномочий и несоблюдением им требований законодательства.

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Об этом сообщил Киевский областной совет. Отмечается, что служебное расследование продлится два месяца – с 22 июня по 22 августа.

Предметом служебного расследования деятельности Игоря Кучмы на посту гендиректора Киевской областной больницы есть образование кредиторской задолженности, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и несоблюдение требований законодательства.

В частности, будут расследовать образование кредиторской задолженности перед контрагентами в размере 5,235 млн грн.

А также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации ведения претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности арендаторов перед "Киевской областной больницей" по арендной плате и возмещению стоимости коммунальных услуг.

Расследовать также несоблюдение Кучмой требований законодательства в части невыплаты минимального размера заработной платы медицинским работникам с февраля по май 2023 года.

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