«Немедленно прекратить проведение любых работ»: в КГГА отреагировали на строительство на улице Острожских в столице

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации ещё 23 июня выдал предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере охраны культурного наследия на строительной площадке по ул. Князей Острожских, 43/11 в Печерском районе столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В ходе визуального обследования специалисты Департамента установили, что на земельных участках ведутся строительные работы, здание частично разобрано, осуществляется вмешательство в поверхностный слой грунта, а сами участки огорожены строительным забором.

Также установлено, что градостроительные преобразования осуществляются на территории Центрального исторического ареала Киева, частично в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и зон регулирования застройки.

По результатам обследования Департамент выдал предписания заказчику строительства и пользователю земельного участка. В них содержится требование немедленно прекратить проведение любых работ на объекте, в течение 5 дней предоставить на рассмотрение и согласование проектную документацию, а также письменные объяснения относительно выявленных нарушений законодательства в сфере охраны культурного наследия.

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В Департаменте отмечают, что проектная документация на этот объект не согласовывалась. Кроме того, Департамент охраны культурного наследия КГГА не выдавал разрешений на проведение работ в пределах своих полномочий.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" предписания органов охраны культурного наследия являются обязательными к исполнению. За их неисполнение законодательством предусмотрена ответственность.

Ранее Департамент градостроительства и архитектуры КГГА сообщал, что город не согласовывал строительство 80-метрового жилого дома по этому адресу и продолжает отстаивать установленные градостроительной документацией параметры застройки. Так, в Департаменте подчеркивают, что застройка в центральной части Киева не может рассматриваться исключительно как реализация частного инвестиционного намерения. Она должна осуществляться с учетом Генерального плана города Киева, планировочной структуры территории, историко-градостроительного контекста, требований законодательства в сфере охраны культурного наследия и общественных интересов территориальной общины столицы.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым была отменена часть установленных городом градостроительных ограничений на застройку по ул. Князей Острожских, 43/11, лит. "А". К сожалению, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. В КГГА подчеркивают, что не согласны с таким решением, поскольку оно фактически снимает ограничения, которые не позволяли реализовать высотную застройку на этом участке.