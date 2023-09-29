Не успели добежать до метро: в Киеве 1 марта прошлого года возле телебашни россияне убили девочку с мамой и дядей

1 марта прошлого года во время ракетного удара россиян по телебашне в Киеве погибли 11-летняя Катя и ее мама Елена Пихур, а также дядя девочки, Олег. Родственники бежали, чтобы укрыться в метро от взрывов, но ракета застала их на середине пути. Навестить погибших на их могилы приходит бабушка Лидия Ивановна, которая осталась совсем одна.

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Не успели добежать до метро

1 марта 2022 года российские войска в очередной раз атаковали Киев. Примерно в 17:00 ракеты прилетели по телецентру на Сырце. Тогда погибли пять человек. Среди них 11-летняя Катя и ее мама Елена Пихур, а также родной дядя девочки Олег.

Как рассказывают знакомые, тогда объявили воздушную тревогу. Семья жила неподалеку от телебашни, в многоэтажном доме, от которого до метро "Дорогожичи", где можно было укрыться, буквально 10 минут пешком.

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Однако добежать до метро они так и не успели. Катя с мамой и дядей оказались в самом эпицентре взрыва. Бабушке Лидии Ивановне пришлось сдавать ДНК, чтобы опознать самых близких ей людей – дочь с сыном и единственную внучку.

Пять лет занималась танцами

Катя погибла недалеко от спортивного комплекса "Авангард", куда она почти пять лет ходила заниматься танцами.

"Когда я узнала об этом, у меня была просто истерика. Я и сейчас говорю и с трудом сдерживаю слезы. Она была частью нашей семьи, дружила с моими детьми, мы все вместе отмечали дни рождения, праздники. Талантливая, способная девочка, очень добрая, приветливая. Она очень хорошо танцевала. Мы часто выезжали на фестивали, соревнования. Катя была единственной дочерью у мамы, и та в нее просто вкладывала душу. Они жили небогато, и для того, чтобы поехать на международные соревнования, мама собирала деньги", – вспоминает руководитель танцевального центра "Мирабелла" Оксана Агеева.

Юлия, мама девочки, с которой танцевала в одном центре Катя, вспоминает, что Катя была очень талантливой, красиво танцевала.

"А мама Елена, кажется, занималась шитьем. Тоже была очень коммуникабельная, жизнерадостная", – говорит Юлия.

Теперь навсегда вместе

Катя училась в школе № 61 на Лукьяновке. Там рассказывают, что родители и учителя помогали бабушке после гибели ее родных, она осталась одна. Но потом она стала отказываться от помощи, говорила, что все у нее нормально, ей всего хватает.

"Очень больно было воспринимать новость о их гибели, но я вспоминаю их всегда. Моя дочка училась вместе с Катей в школе, и дома наши рядом. Так и началось наше общение. Лена рассказывала, что очень долго ждала появления своей единственной дочери. Как они с бабушкой любят ее и немного балуют.

"Мама Кати всегда принимала активное участие в жизни класса. Мы общались и часто просто помогали друг другу советами. Елена была с сильным характером, очень пунктуальная, справедливая и внимательная к собеседнику. Она работала и держала все на своих плечах. Ей было тяжело. Бывало, придет за Катей в школу, такая уставшая, обессиленная, но как увидит свою дочку, то сразу в глазах появляется блеск. Теперь они навсегда вдвоем", – говорит мама одноклассницы Кати Лина.

Бабушка похоронила своих родных под Киевом, в Макаровском районе. Она часто навещает их могилы, подолгу сидит там и вспоминает, как счастливо жили они все вместе.