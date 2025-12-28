Настоящая зимняя сказка: Киев и область заметает пушистым снегом. Фото, видео

В Киеве в ночь на 28 декабря бушует настоящая метель. Пока столицу и область заметает лапатым снегом, "Киевавтодор" пытается бороться со стихией.

Видео дня

В частности, 124 единицы спецтехники "Киевавтодора" ведут обработку улиц "посыпочными материалами", отмечают в КГГА. Также к работе привлечены 23 бригады (в составе 128 работников) по ручной уборке снега.

В первую очередь столичная власть приказала обрабатывать и убирать снег на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам и других пешеходных зонах.

А тем временем киевляне в сети массово делятся фото и видео метели в столице.

Ожидается шквальный ветер

Уже сегодня, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метель, а на дорогах – гололедица. Синоптики вместе со спасателями ГСЧС предупреждают, что это первый, желтый уровень опасности.

Также по прогнозам синоптиков ночью и днем 0-2° мороза, облачно.

Во время сильного ветра специалисты призывают плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не парковать рядом с ними машины.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", – призвала местная власть.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Киеве и области на последние дни декабря синоптики прогнозируют периодические осадки в виде снега. А в саму новогоднюю ночь на Киевщине ожидается настоящая зима – более подробно об этом смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!