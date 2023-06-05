Надо усилить работу: Кличко провел совещание с главами районов Киева после проверки укрытий

Мэр Киева Виталий Кличко утром в понедельник провел совещание с главами районов столицы. Обсудили данные проверки укрытий Киева комиссией, куда вошли представители ГСЧС, полиции, райгосадминистраций и служб города.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Аналогичные данные (по состоянию на утро 5 июня проверили более 1600 укрытий) сегодня утром на совещании комиссия предоставила министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину, который определен от Правительства за проверку укрытий. На совещании с главами районов я сегодня, в частности, акцентировал на количестве проблемных укрытий в каждом районе отдельно. И обсудили почему они надлежащим образом не обустроены и как оперативно главы районов могут устранить недостатки", – написал Виталий Кличко.

Как сообщил мэр Киева, главы РГА отметили проблемность доступа к помещениям, находящимся в частной собственности или аренде, но являются помещениями двойного назначения. То есть, такими, которые должны пускать киевлян во время воздушной тревоги

Виталий Кличко еще раз напомнил руководителям районов, что город в прошлом и в этом году выделил на РГА в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. И им нужно срочно усилить работу!

"Проверка продолжается. Оперативно обрабатываем и информацию от людей – обратную связь через "Киев цифровой, чтобы реагировать на обращение", – заметил Виталий Кличко.